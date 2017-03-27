網球》邁阿密女單第3輪 大威直落二輕鬆過關 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕邁阿密公開賽女單第3輪，6月即將滿37歲的美國名將大威廉絲（Venus Williams）以6：3、6：0擊敗羅馬尼亞選手提格（Patricia Maria Tig），晉級第4輪，下個對手是大會第7種子俄羅斯選手庫茲涅索娃（Svetlana Kuznetsova）。

大威今年戰績12勝3敗，自從年初在澳網決賽強碰妹妹，到剛落幕的印地安泉網賽打進8強，目前世界排名居第12名。這場比賽是大威與提格首次交手，提格在首盤第3局就率先破發，不過大威很快在第4局回破追到2：2平手，第8局大威再度破發，並保住發球局以6：3先下一城。第2盤大威趁勝追擊，靠著強力發球屢屢得分，連拿6局贏得比賽勝利，總計只花了70分鐘就晉級下一輪。

「我覺得自己的狀態一直在進步，這就是我期待的，」大威說，「我從來沒跟她交手過，所以我也一直在調整自己的打法。我認為對方打得也很好，每局都非常努力。」

對於下輪對手庫茲涅索娃，大威則不敢大意：「我們彼此都很瞭解對方，應該不會發生任何出人意料的情況，我會試著掌握比賽節奏。」

大威廉絲。（美聯社）