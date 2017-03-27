NBA》擺脫傷勢困擾 七六人狀元大秀高難度灌籃（影音）
2017/03/27 12:40
〔體育中心／綜合報導〕七六人狀元郎西蒙斯（Ben Simmons）加盟NBA後受傷整季報銷，但最近他的傷勢似乎恢復的不錯，今天在對溜馬賽前還露一手灌籃美技，引起現場球迷驚呼。
去年夏天西蒙斯被七六人以第一指名選中成為狀元，但他在夏季聯賽時就受傷，原本球團打算讓他在一月復出，最後還是宣佈西蒙斯整季報銷，因此他明年仍有角逐新人王的資格。
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