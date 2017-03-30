MLB》川崎宗則找新東家 「台灣也是考慮選項」

川崎是去年小熊冠軍成員。（法新社）



〔記者龔乃玠／綜合報導〕人氣野手川崎宗則遭小熊釋出，日媒傳出將回老東家軟銀，不過川崎本人表示並不設限，親口表示已寄信詢問的球隊涵蓋台灣、美國、日本與韓國等等，「考慮為適合自己的球隊打球。」

川崎在春訓39打數11支安打，打擊三圍0.282／0.378／0.385，表現不差，但小熊避免支付10萬美元（約301萬台幣）續留金而釋出川崎，不過小熊總教練梅登（Joe Maddon）不斷強調，希望能夠再以小聯盟合約簽回。

去年球季結束時，軟銀就傳出備妥3年12億日圓（約3.3億台幣）與52號要等待川崎回鍋，如今他被小熊釋出，《西日本體育》搶先報導，川崎將閃電回歸日本，相隔6年重返老東家軟銀。

不過川崎本人給予一個令人好奇的回應，「我在找尋適合自己的球隊，考慮就在那邊打球。」、「不只有美國，日本、韓國、台灣也都寄信詢問當中。」

川崎宗則愛搞笑，在美國擁有超高人氣。（美聯社）