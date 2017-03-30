NBA》首節落後22分 勇士照樣逆轉馬刺收下9連勝

柯瑞。（USA Today Sports）

〔記者林岳甫／綜合報導〕勇士近來可說是近況火熱，大軍今前往聖奧東尼奧與馬刺上演「頂尖對決」，不僅克服開局20分以上落後劣勢，最終在「萌神」柯瑞轟進29分、K.湯普森23分帶領，以110：98勝出，撂下近期9連勝，穩坐聯盟龍頭寶座。

勇士克服先前的低迷情況，近來整體狀況不俗；馬刺也不遑多讓，拉出一波5連勝，且他們是本季與灰熊唯一賞給勇士2場敗仗的隊伍，他們開賽就率先轟得勇士七葷八素，尤其是格林（Danny Green）飆進3顆三分彈，且防守又讓勇士進攻當機，最多取得22分領先。不過，勇士第二節旋即回神，絲毫不見首節僅17分進帳的低迷，單節轟進37分，也一度追平戰局，半場打完以54：57落後黑衫軍。

易籃後，勇士靠著「浪花兄弟」柯瑞、K.湯普森的兩記三分球，打出一波8：0攻勢，首度超前黑衫軍，也有領先達8分，且末節仍有效鞏固領先地位，笑收9連勝。

柯瑞飆進4顆三分球，攻下29分外帶10助攻，K.湯普森投進4顆三分球，攻下23分，伊古達拉首節幫助球隊度過難關，他繳出14分、6籃板，老將D.魏斯特攻下15分、4籃板及5助攻，彌補D.格林（Draymond Green）的4分、5籃板、3助攻及7失誤的低潮。

雷納德此役手感不佳，20次出手僅中7球，攻下19分、7籃板與5助攻，艾德瑞吉挹注17分，D.格林（Danny Green）投進4顆三分球，拿到16分，替補上陣的P.加索有18分、8籃板和5助攻進帳，但黑衫軍除了首節轟得33分外，後三節受到勇士嚴密防守對待，無力在主場守成，也落後勇士達3.5場勝差。

勇士克服開局20分以上落後劣勢，最後拿下勝利。（美聯社）