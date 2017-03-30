中職》陳皓然二軍開轟 劉芙豪撞倒全壘打牆

劉芙豪守備時竟意外讓全壘打牆倒下。（取自劉芙豪臉書）

〔記者石毓琪／綜合報導〕中職二軍例行賽今天在中信園區進行第三場，中信兄弟二軍王則鈞6局無失分好投領銜，加上陳皓然本季二軍首轟助陣，7：3擊敗統一二軍，比賽進行至3局下，外野手「小破」劉芙豪守備時撞倒全壘打牆，賽後他也貼文自嘲自己創下特殊記錄。

兄弟、獅隊二軍分別推派王則鈞、廖文揚先發，王則鈞主投6局被敲6支安打，只有一次保送還飆出6K，封鎖獅隊打線，獅隊直到7局上換投，才接連在3個半局各拿下1分，不過兄弟對廖文揚並不客氣，吳東融安打助隊先馳得點，4局下陳皓然2分彈追加分數，廖文揚5局失6分皆責失，承擔這場比賽的敗投。

比賽進行至3局下，打者陳文杰敲出右外野飛球，被劉芙豪接殺，不過園區全壘打牆因而倒下，賽後他在臉書上自嘲「生涯首次把全壘打牆撞下來」，並標記「破壞王」、「特殊紀錄再+1」。

廖文揚今主投5局失6分吞敗。（資料照，記者黃志源攝）