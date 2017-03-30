NBA》首節輸超過15分又如何？勇士勝率100％

勇士今天對馬刺上演逆轉秀。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天以110：98擊敗馬刺，不過在今天比賽首節，他們一度落後多達16分，而根據ESPN紀錄，勇士近3季在首節落後超過15分的比賽中，取得3勝0敗的成績。

根據ESPN紀錄，勇士近3季有3場比賽在首節落後超過15分，不過他們都能夠力挽狂瀾，最後超前拿下勝利。即便樣本數不多，但ESPN紀錄顯示，聯盟其他隊在首節落後超過15分的比賽中，戰績為14勝163敗，勝率不到1成，而勇士卻能3場全勝，寫下百分之百的勝率，實屬難得。

ESPN數據統計，勇士在近三年首節落後達15分的比賽中還未輸過。（取自推特）