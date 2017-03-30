羽球》再接再厲！王子維扳倒世界前十 晉印度賽八強

王子維。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣羽壇二哥「羽球王子」王子維今天在印度羽球超級系列賽次輪以21：14、21：12擊敗世界第7的中國好手田厚威，生涯首度闖進印度賽八強。

田厚威是去年全英公開賽亞軍，生涯曾拿過世青男單冠軍，實力不在話下，世界排名維持在前十，目前是世界第7，王子維今天全場壓制對手，次局更以強勢7：0拉開差距，順利奪下對戰首勝。

王子維下一戰將面對世界第4的丹麥好手艾利森，這將是兩人生涯首度交手。

除了王子維晉八，男雙李洋／李哲輝與男單周天成也都搭上八強列車。