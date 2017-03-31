ANA Inspiration高球賽》首回合因強風暫停 法國選手艾榭兒領先
2017/03/31 10:37
法國女將艾榭兒。（今日美國）
〔記者趙新天／綜合報導〕今年女子高爾夫五大賽第1場，ANA Inspiration高球賽，今天在加州進行第1回合，但是午後遇到強風，比賽被迫停賽，未打完的選手將在當地時間週五早上補賽。
較早出發的法國女將艾榭兒，今天打出67桿，目前暫居首席。年僅17歲的南韓業餘選手成恩貞，今天在第5洞拿6號鐵桿攻向182碼外的果嶺，這球幸運一桿進洞，她以68桿完賽，暫與魏聖美、柳蕭然和朴城炫等人並列第2。
成恩貞也成為這場女子大賽史上第1位打出一桿進洞的業餘選手，至於比賽上出現一桿進洞已是五年前的事。較早出發的成恩貞說：「那時沒什麼人在場目睹，但我還是很開心。」
3名台灣女將只有上午出發的龔怡萍完成第1回合，她以3個博蒂、1個柏忌的70桿，暫時並列第8。
台灣好手龔怡萍。（資料照，記者林正堃攝）
下午出發的選手遇上加州沙漠地帶的強風，最強陣風的風速高達每小時72公里，果嶺上的旗桿都被吹彎，比賽無法進行，大會在當地時間下午3時16分宣布停賽，並在4時宣布延至週五再戰。
曾雅妮打完後9洞，2個博蒂、2個柏忌和1個雙柏忌，目前高於標準桿兩桿。錢珮芸打完5洞，1個博蒂、1個柏忌和1個雙柏忌，也是高於標準桿兩桿。
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