中職》稱陳禹勳「打教」 黃浩然說球隊氣氛佳
2017/04/02 17:59
Lamigo桃猿黃浩然（左）單場雙響，與打擊教練貝茲（右）開心擁抱。（記者陳志曲攝）
〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊今靠著黃浩然單場雙響外帶再見安打，雙重賽首戰5:4氣走富邦悍將。黃浩然上回單場雙響砲是前年，當時正好是和隊友陳禹勳因守備隔空「網戰」的隔天，今天賽後黃浩然開玩笑叫陳禹勳「打教（打擊教練）」，兩人互開玩笑，早已盡釋前嫌。
賽後接受電視台訪問前，黃浩然指著陳禹勳說：「他是我的打教。」黃浩然笑說，就只是開玩笑，沒有別的意思。這次單場二度開轟同樣又是在網路上有爭議之後，黃浩然笑著沒多談，但他說兩隊氣氛都好，「只是我們氣氛更好。」
Lamigo桃猿陳禹勳。（資料照，記者陳志曲攝）
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