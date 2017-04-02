中職》生涯初先發勝投、MVP 洪心騏達成和媽媽的約定

洪心騏拿下生涯首勝，並獲選MVP。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕統一獅新人投手洪心騏今天生涯初先發，就以6局失2分的優質內容拿下勝投，並獲選為單場MVP，洪心騏表示，最高興的是達成和媽媽的約定，相信媽媽在天上也會為他開心。

洪心騏的媽媽在他國三時過世，洪心騏表示，從小媽媽一直很支持他打棒球，他曾和媽媽約定要在這條路上好好努力，有一天站上職棒舞台，現在終於實現，背號「63」就是媽媽出生的1963年，相信媽媽仍然在背後支持他。

洪心騏表示，賽前並沒有設定要目標，只想專心投每一球、每一個打者，每一球，感謝學長們在打擊和守備上的幫忙。

獅隊代總教練黃甘霖指出，洪心騏和林子崴一樣，都是練球百分百投入的球員，態度決定一切，他和林子崴在這次3連戰先發以精采的內容拿下勝投，並不令人意外。

黃甘霖表示，從去年冬盟開始觀察洪心騏，當時就認為他是可造之材，洪心騏投球不但有霸氣，而且會用頭腦，接下來會慢慢增加球數，希望他能投更長的局數。