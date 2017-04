MLB》強打哈波開轟 生涯開幕戰敲了5發全壘打（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕國民主砲「強打少年」哈波(Bryce Harper)今天在開幕戰面對馬林魚隊的比賽中開轟,這也是他生涯在開幕戰的第5發全壘打,創下紀錄。國民最後以4:2獲勝。

哈波在6局下面對馬林魚投手菲爾普斯(David Phelps),他擊出右外野超大號陽春砲,這球足足飛了419英呎遠,小白球飛行速度有107.2英里(約172.5公里)。哈波成為大聯盟史上首位在25歲之前,於開幕戰累計5轟的選手。

國民在7局下靠著代打的林德(Adam Lind)擊出兩分砲,8局下墨菲(Daniel Murphy)再揮出陽春砲,終場國民拿下開幕戰勝利。

國民先發「天才小史」史崔斯柏格(Stephen Strasburg)主投7局被敲6安掉2分,另有3次三振;馬林魚先發沃奎茲(Edinson Volquez)5局無失分,但後援的菲爾普斯2局掉3分,包含挨了兩發全壘打,田澤純一沒有解決任何打者掉1分。

哈波。(美聯社)

林德。(法新社)

史崔斯柏格。(法新社)

沃奎茲。(法新社)