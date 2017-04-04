MLB》強打哈波開轟 生涯開幕戰敲了5發全壘打（影音）
2017/04/04 09:54
〔體育中心／綜合報導〕國民主砲「強打少年」哈波（Bryce Harper）今天在開幕戰面對馬林魚隊的比賽中開轟，這也是他生涯在開幕戰的第5發全壘打，創下紀錄。國民最後以4：2獲勝。
哈波在6局下面對馬林魚投手菲爾普斯（David Phelps），他擊出右外野超大號陽春砲，這球足足飛了419英呎遠，小白球飛行速度有107.2英里（約172.5公里）。哈波成為大聯盟史上首位在25歲之前，於開幕戰累計5轟的選手。
國民在7局下靠著代打的林德（Adam Lind）擊出兩分砲，8局下墨菲（Daniel Murphy）再揮出陽春砲，終場國民拿下開幕戰勝利。
國民先發「天才小史」史崔斯柏格（Stephen Strasburg）主投7局被敲6安掉2分，另有3次三振；馬林魚先發沃奎茲（Edinson Volquez）5局無失分，但後援的菲爾普斯2局掉3分，包含挨了兩發全壘打，田澤純一沒有解決任何打者掉1分。
哈波。（美聯社）
林德。（法新社）
史崔斯柏格。（法新社）
沃奎茲。（法新社）
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