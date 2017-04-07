中職》想重返日職 日媒爆兄弟洋投羅曼合約僅3個月

中信兄弟洋投羅曼。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟洋投艾迪頓加盟韓職樂天巨人，球團趕緊找來38歲前象隊奪冠老將羅曼，希望解決先發投手戰力吃緊問題。但據日媒報導，羅曼僅與兄弟簽下3個月合約，有意重返日本職棒。對此領對楊培宏表示，如果球員要往更高殿堂發展，球團願意成全。

根據日本雅虎報導，羅曼回鍋兄弟只簽下三個月的短約，因為他希望能重返日職並在日本退休。羅曼曾經在2012年至2015年加盟養樂多隊，四年合計共繳出18勝22敗27中繼點，防禦率3.00的成績。

對此，中信領隊楊培宏表示，合約細節有關球員隱私不便透露，不過他也表示 ，如果球員想要朝更高殿堂發展，球團都會成全。