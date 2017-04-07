羽球》全場為她加油 戴資穎鏖戰三局晉四

戴資穎高舉雙手，跟馬來西亞球迷致意。（記者卓佳萍攝）

〔特派記者卓佳萍／馬來西亞古晉報導〕全場都在高喊「戴資穎加油！」，世界球后戴資穎今天在馬來西亞羽球頂級超級賽女單八強，面對世界排名12的中國陳雨菲，鏖戰三局，終場以21：17、20：22、24：22，連兩屆晉級四強，四強對手將是南韓成池鉉。

這是戴資穎首度面對這位世青、亞青雙冠的中國小將，首局雙方都在適應彼此球路，小戴主導節奏，率先搶下首局。

次局陳雨菲演出逆襲，打出致勝球拉開差距，但幾次線審判決對小戴不利，球迷祭出噓聲替小戴抱不平，後半段小戴屢屢化解對方局點，陳雨菲沉住氣，搶下第二局。

決勝局雙方換邊，戴資穎一度5：1領先，第一次技術暫停前，小戴以11：6進入下半局，錯過三次賽末點，最後以24：22，驚險帶走勝利。

戴資穎今面對中國陳雨菲。（記者卓佳萍攝）