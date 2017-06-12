MLB》史上第三快！ 薛哲生涯2000K成就達成（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕國民今於主場續戰遊騎兵，賽揚王牌薛哲（Max Scherzer）先發7局狂飆10K達成生涯2000K里程碑，只花287場、1784局皆為大聯盟史上第三快，無奈薛哲退場後隊友發生失誤讓遊騎兵以5：1逆轉贏球，薛哲紀錄夜苦吞敗投。

系列戰二連敗的國民今派出王牌薛哲先發，3局上連飆2K後被秋信守扛陽春砲掉分，4局上薛哲對該局首名打者馬札拉（Nomar Mazara）搶到2好1壞球數領先，再用滑球引誘出棒讓馬札拉揮空三振，國民主場大螢幕隨即亮起「生涯2000K」，全場球迷起立鼓掌致意。

薛哲是大聯盟第80位達成生涯2000K成就的投手，僅花1784局數、287場皆為史上第三快，局數部分僅次於「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）（1711局）及「巨怪」強森（Randy Johnson）（1733.1局），場次部份僅次於巨怪（262場）及道奇王牌克蕭（Clayton Kershaw）（277場），與萊恩（Nolan Ryan）並列第三。

薛哲生涯2000K達陣。（USA Today Sports）

前7局只掉1分的薛哲於8局上登板續投，率先抓下1出局後遭遇亂流，隊友守備失誤後薛哲投出保送，用球數破百退場由培瑞茲（Oliver Perez）接手，遊騎兵發動雙盜壘推進至二、三壘，捕手威特斯（Matt Wieters）捕逸被跑回超前分，遊騎兵清壘三壘打及犧牲打取得5：1領先，國民8、9局六上六下吞敗，系列戰遭橫掃。

薛哲此役主投7.1局用109球（78球好球），挨3安含1轟掉3分（責失2分），送出10K僅1保送，連4場飆雙位數三振優質先發，今躋身生涯2000K俱樂部後名人堂保證再添一筆。

薛哲接受全場球迷致意。（美聯社）