MLB》史上第三快！ 薛哲生涯2000K成就達成（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕國民今於主場續戰遊騎兵,賽揚王牌薛哲(Max Scherzer)先發7局狂飆10K達成生涯2000K里程碑,只花287場、1784局皆為大聯盟史上第三快,無奈薛哲退場後隊友發生失誤讓遊騎兵以5:1逆轉贏球,薛哲紀錄夜苦吞敗投。

系列戰二連敗的國民今派出王牌薛哲先發,3局上連飆2K後被秋信守扛陽春砲掉分,4局上薛哲對該局首名打者馬札拉(Nomar Mazara)搶到2好1壞球數領先,再用滑球引誘出棒讓馬札拉揮空三振,國民主場大螢幕隨即亮起「生涯2000K」,全場球迷起立鼓掌致意。

薛哲是大聯盟第80位達成生涯2000K成就的投手,僅花1784局數、287場皆為史上第三快,局數部分僅次於「神之右手」馬丁尼茲(Pedro Martinez)(1711局)及「巨怪」強森(Randy Johnson)(1733.1局),場次部份僅次於巨怪(262場)及道奇王牌克蕭(Clayton Kershaw)(277場),與萊恩(Nolan Ryan)並列第三。

薛哲生涯2000K達陣。(USA Today Sports)

前7局只掉1分的薛哲於8局上登板續投,率先抓下1出局後遭遇亂流,隊友守備失誤後薛哲投出保送,用球數破百退場由培瑞茲(Oliver Perez)接手,遊騎兵發動雙盜壘推進至二、三壘,捕手威特斯(Matt Wieters)捕逸被跑回超前分,遊騎兵清壘三壘打及犧牲打取得5:1領先,國民8、9局六上六下吞敗,系列戰遭橫掃。

薛哲此役主投7.1局用109球(78球好球),挨3安含1轟掉3分(責失2分),送出10K僅1保送,連4場飆雙位數三振優質先發,今躋身生涯2000K俱樂部後名人堂保證再添一筆。

薛哲接受全場球迷致意。(美聯社)