桌球》江宏傑助琉球升級 明年也在T聯賽亮相

江宏傑（左3）幫助琉球升上日甲聯賽。（取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕江宏傑加盟的琉球未來太陽，在日本乙級桌球聯賽中以3：0擊敗JR北海道，並以4勝1敗的戰績獲得升上日本桌球甲級聯賽的資格，也確定參加明年新成立的日本桌球T聯賽。

上個月，台灣桌球好手江宏傑加盟琉球未來太陽，球隊的目標是升上甲級聯賽，並在甲級聯賽站穩腳步。

日本乙級乒乓球聯賽，賽制為單循環團體賽。江宏傑個人繳出6勝2敗的戰績，幫助球隊升級成功，是琉球未來太陽升級的頭號功臣。琉球總教練外間政克也對江宏傑的表現很滿意。

除了升上甲級聯賽之外，琉球未來太陽也確定參加日本桌協成立的T聯賽。T聯賽日前已在東京正式註冊，預計於2018年秋季到2019年4月進行。

聯賽創辦人、日本退休削球名將松下浩二表示，T聯賽將採用職業、業餘混合的賽制，男女各組成6支隊伍，每隊打20場比賽。日本國家隊主力水谷隼、石川佳純、伊藤美誠、平野美宇等球員都會參賽。