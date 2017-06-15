瓊斯盃》台灣男籃開訓 蘇翊傑、呂政儒加入添戰力

呂政儒。（記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕風光奪下東亞盃資格賽冠軍的台灣男籃今開訓，球員獲一週休息後重返球場，教練團也針對陣容做出微調，擁有國際賽經驗的蘇翊傑、呂政儒加入集訓，讓台灣隊的陣容更壯盛。

「小四」蘇翊傑上季帶領達欣重返冠軍榮耀，也奪下生涯首座冠軍戰MVP，30歲的小四，無論球技和心智都正值巔峰，總教練周俊三期盼他扮演火車頭角色，帶領蔣淯安、于煥亞等年輕後衛群成長，也傳承大賽的經驗。

開訓首日台灣隊演練戰術、跑位，周俊三期望球隊盡快步入正軌，移訓計畫體育署也能盡快通過，他說，未來的亞洲盃或是世界盃會外賽都將碰上身材高大的澳洲隊，想脫穎而出，除了亞洲傳統三強中、日、韓外，澳洲則是我國最大的假想敵。

生涯第六度參與瓊斯盃，周儀翔從過去的國家二隊，如今已蛻變成國家隊的主力核心，他坦言，今年責任比過去沉重，但會享受壓力，汲取資深前輩的經驗，並發揮自己的優勢，帶領球隊度過換血陣痛期。

台灣男籃為瓊斯盃於台啤籃球場開訓，球員一起進行暖身。（記者陳志曲攝）

台灣隊周儀翔跳投。（記者陳志曲攝）

吳岱豪（左起）、蘇翊傑與呂政儒在場邊看學弟跑位。（記者陳志曲攝）