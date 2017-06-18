NBA》勇士教頭好糗！ 封王遊行唱名獨漏柯瑞

柯爾參加封王遊行。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士前天於奧克蘭市中心舉辦封王遊行風光慶功，總教練柯爾（Steve Kerr）意外出糗被美媒抓包，柯爾在封王演講一一唱名球員時，竟忘了球隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）。

「我的老天，我真是個笨蛋，我搞砸了，我完全昏了。」柯爾笑說，回憶當時自己演講完走回位子時老婆告訴他，他沒有提到柯瑞，一開始柯爾還不相信，但老婆十分堅定，柯爾這才發現自己搞砸了。

柯爾隨即起身去找柯瑞賠罪，幽默說道：「Steph，我覺得好丟臉喔，我（剛剛）忘了提到你，反正，你對球隊不怎麼重要嘛。」兩人聽完都笑開懷，柯瑞表示小事無需掛念，總教練如釋重負地回座。

柯瑞笑擁冠軍獎盃。（資料照，美聯社）

柯爾回家後接受美媒電話採訪，坦言自己犯了一個糟糕的疏失，柯瑞對於球隊意義非凡，他怎麼會沒有最後一個介紹柯瑞，怎麼會忘了柯瑞，反省當時應該即時補救自己的錯誤。

「我應該要走回台上、拿起麥克風，我沒講到的、該講到的是，柯瑞讓所有事情得以運轉起來，一切都是繞著他運作的，整個勇士文化包含的不只是他的天賦、無私，還有他帶來的樂趣。」柯爾說。

柯爾表示自己的疏忽實在非常糟糕，老婆數落他就像是在奧斯卡頒獎典禮上致詞、卻沒有感謝配偶的傢伙，「我老婆說得沒錯，柯瑞是貢獻最多的人，而我竟然沒有謝謝他。」

柯瑞與球迷同樂。（資料照，法新社）