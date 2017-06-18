MLB》神鱒開始揮棒練習 有望明星賽前回歸

楚奧特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）日前完成手術，總教練索西亞（Mike Scioscia）今天表示，他將開始進行揮棒練習，並會在下週隨隊前往紐約與波士頓。

五月底天使作客馬林魚的比賽，楚奧特在滑壘時不慎弄傷左手大拇指，造成韌帶撕裂，原本預計要休息6至8週，但他認為本週就能夠開始練球，並希望趕在明星賽前回歸。

「如果能在明星賽前回歸是再好不過了，我希望這一切能夠順利。」楚奧特表示，「不過一切還是取決於傷勢狀況。」

楚奧特本季受傷前出賽47場，繳出3成37打擊率、36分打點及16發全壘打，美聯明星賽外野手票數僅落後洋基外野手「法官」賈吉（Aaron Judge）。

賈吉（右）。（資料照，法新社）