MLB》神鱒開始揮棒練習 有望明星賽前回歸
2017/06/18 17:57
楚奧特。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕天使球星「神鱒」楚奧特（Mike Trout）日前完成手術，總教練索西亞（Mike Scioscia）今天表示，他將開始進行揮棒練習，並會在下週隨隊前往紐約與波士頓。
五月底天使作客馬林魚的比賽，楚奧特在滑壘時不慎弄傷左手大拇指，造成韌帶撕裂，原本預計要休息6至8週，但他認為本週就能夠開始練球，並希望趕在明星賽前回歸。
「如果能在明星賽前回歸是再好不過了，我希望這一切能夠順利。」楚奧特表示，「不過一切還是取決於傷勢狀況。」
楚奧特本季受傷前出賽47場，繳出3成37打擊率、36分打點及16發全壘打，美聯明星賽外野手票數僅落後洋基外野手「法官」賈吉（Aaron Judge）。
賈吉（右）。（資料照，法新社）
相關新聞
- MiLB》前NFL球星提博甩飛球棒 竟飛至後方觀眾席（影音）
- MLB》柳賢振變化球太刁鑽 紅人強打也嚇一跳（影音）
- MLB》強打必參加全壘打大賽？春天哥：我就不愛
- MLB》「急凍俠追逐賽」爆紅 高登：我能跑贏他（影音）
- MLB》602轟出爐 普神躍居生涯打點排行榜第十（影音）
推薦新聞
-
中職Live》前5局投手戰 統一1：0兄弟2017/06/18 18:53
-
MLB》神鱒開始揮棒練習 有望明星賽前回歸2017/06/18 17:57
-
中職》新莊球場出現烏龜 洪一中：應該是傑尼龜喔2017/06/18 16:56
-
中職》不在意6局無安打 史博威大嘆沒贏可惜2017/06/18 16:31
-
中職Live》桃猿、悍將平手裁定結束 史博威6局無安打2017/06/18 15:41