網球》女單會外2連勝 謝淑薇伯明罕會內聽牌
2017/06/18 19:47
謝淑薇2連勝，會內聽牌。（路透社）
〔記者梁偉銘／綜合報導〕英國伯明罕草地女網會外賽，謝淑薇初登場3盤逆轉勝後，次輪只花54分鐘速戰速決，6：4、6：2解決芳齡24的葡萄牙後生晚輩碧圖（Larcher de Brito），小薇2連勝會內聽牌，壓軸第3輪再贏即可躋身會內舞台。
31歲的謝淑薇寶刀未老，面對目前世界女單排名263的碧圖，開賽雙破4：0下馬威，儘管一時失神讓對手迎頭趕上，關鍵第9局她再度破發滅火，首盤率先到手。次盤小薇乘勝追擊，再度3破壓制，直落2挺進會外最終輪。此役小薇強轟4記愛司，加上對手發出6記雙誤，讓她一路領先，順利取得明日爭奪會內門票。
這項總獎金88.504萬美元 （約2686萬台幣）的WTA巡迴賽，正為7月溫布頓草地大滿貫暖身，單打會內僅32籤，會外多達3輪，排名116的老將謝淑薇，則排會外第3種子。
謝淑薇。（路透社）
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