西甲》C羅陷逃稅風波 有意離開皇馬回曼聯

C羅。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕上週葡萄牙媒體《球報》（A Bola）爆料C羅（Cristiano Ronaldo）因逃稅風波想離開皇家馬德里。據西班牙《COPE》電台報導，儘管C羅本人目前正為葡萄牙出戰位於俄羅斯的聯合會盃，今夏仍有可能離隊。英國媒體《太陽報》則表示，C羅已告知經紀人門德斯（Jorge Mendes），要不惜代價把自己送回曼聯。

C羅這個月因為涉嫌逃稅，遭西班牙檢方起訴，他的逃稅金額高達1476萬8897歐元（約新台幣5億元）。檢察官指控C羅在2011年到2014年間，共出現4次逃稅行為，調查報告中顯示，C羅在2010年於境外成立公司，並透過公司隱藏自己在西班牙的肖像權收入，按照西班牙法律，可判15個月到5年的有期徒刑。

《COPE》電台透露，皇馬總教練席丹（Zinedine Zidane）日前聯絡C羅，C羅認為自己遭到西班牙稅務部門與檢察部門的迫害，而皇馬對他的保護並不足夠。C羅親口向席丹證實想離開皇馬的想法：「在西班牙，我就像嫌疑犯一樣被對待，這些都是媒體帶頭作亂。」

最後，《COPE》電台指席丹已經和C羅約好，聯合會盃結束後再進行會談，決定今夏留在皇馬還是就此道別。