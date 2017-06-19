中職》主動參加測試會 廖椿儒第四度叩關職棒

廖椿儒。（中華職棒聯盟提供）

〔記者徐正揚／新北報導〕7月將隨台灣成棒代表隊前往荷蘭參加港口盃的廖椿儒，今年第4度向職棒叩關，雖然他可以報名直接選秀，今天仍主動參加新人測試會。

廖椿儒與中信兄弟曾陶鎔曾是綺麗珊瑚成棒隊的隊友，參加過2013、2015、2016年中職選秀，都沒獲得青睞，今年主動參加測試會，希望讓各隊教練直接看到他的表現，不要只看帳面上的成績。

廖椿儒在2010年左肩盂唇出現撕裂傷前，最快球速可達145公里，休養1年多期間一度不想打球，重回球場後曾經連基本的傳接球都不舒服，復原後害怕傷勢復發，投球都怕怕的。

今年是廖椿儒相隔7年後再度入選國家隊，他表示，這1年來出賽機會較多，成績都能在控制範圍內，起伏也不大，不只是球技有提升，心理也做很大調整。

「能不能被選上，要看球團如何決定，如果測試會結束沒被推薦，那也沒關係，至少有給教練看過，這也是我最後一次挑戰職棒。」他說。