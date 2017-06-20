MLB》洋基傳噩耗！ 大物新秀開TJ本季報銷

托瑞斯動手術本季報銷。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基農場排名第一的大物新秀托瑞斯（Gleyber Torres），日前在3A比賽頭部滑壘受傷，診斷出左手肘韌帶有撕裂傷，確定將接受球季報銷的韌帶置換手術（Tommy John）手術，讓洋基總管相當失望。

「很失望我們失去了Gleyber，」總管凱許曼（Brian Cashman）表示，「他成長很快，如今要錯過3個月的球季還有冬季聯盟，這讓人很失望，但傷痛也是比賽一部份，好險是在這個階段，還可以補救。」

托瑞斯本季從2A出發，32場繳出打擊率0.273之後，5月23日升上3A，出賽23場打擊率0.309，外帶2轟16打點，本來ESPN預測他能在球季後段升上大聯盟，加入賈吉、桑契斯、畢坦西斯的核心班底，如今只能放眼明年球季。

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