NBA》騎士新總管人選 美權威記者爆：活塞名將畢勒普斯
2017/06/20 09:55
前活塞名將畢勒普斯。（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕騎士老闆吉伯特（Dan Gilbert）今天宣布與總管葛瑞芬（David Griffin）分道揚鑣，美國權威記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）指出，騎士有意找前活塞名將畢勒普斯（Chauncey Billups）接任總管一職。
「詹皇」詹姆斯（LeBron James）曾喊話，認為葛瑞芬是球隊重要的一份子，值得一份新的合約，盼騎士留住他，但如今騎士仍不留葛瑞芬。
沃納洛斯基撰文指出，騎士現鎖定畢勒普斯為總管人選，而且吉伯特與畢勒普斯關係友好，根據聯盟消息來源透露，吉伯特近期將與畢勒普斯見面。
畢勒普斯在聯盟打滾17年，曾入選5次明星賽，活塞2004年擊敗擁有「F4」的湖人奪冠，畢勒普斯當年榮獲總冠軍戰MVP，他在2014年退休。
騎士老闆吉伯特。（資料照，法新社）
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