棒球》崇越邀請愛媛橘子海盜隊來台以球會友

〔記者吳清正／台北報導〕崇越隼鷹再度主辦台日棒球交流賽，7月21日起在嘉義市棒球場和世大運培訓隊、嘉義大學、愛媛橘子海盜隊進行3天的比賽。

崇越於2015年首度主辦台日交流賽，去年則前往四國獨立聯盟打交流賽，今年則配合8月份的嘉義KANO觀光季系列活動作暖身，選在嘉義比賽，並邀請前身為嘉農棒球隊的嘉大，以及來自嘉農總教練近藤兵太郎故鄉愛媛的橘子海盜隊，場邊並安排台灣在地美食和啦啦隊熱舞表演。目前在統一獅復出的陽建福去年曾在愛媛橘子海盜隊打球。

（崇越提供）

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