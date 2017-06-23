NBA》去年大讚KD轉隊 雷霆竟選到勇士鐵迷
2017/06/23 12:16
佛格森（左）被雷霆選走。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕雷霆今天在選秀第21順位選進佛格森（Terrance Ferguson），然而他卻被美國媒體起底是雷霆隊冤家勇士的球迷，讓網友笑翻。
雷霆在去年西部冠軍賽被勇士以1：3劣勢逆轉，陣中球星杜蘭特季後又跳槽勇士，讓兩隊變成世仇。然而，佛格森去年曾在推特連發，「柯瑞是史上最偉大的球員。」、「那些說柯瑞是垃圾的人自己去守他啊」
不僅如此，雷霆去年西冠被勇士扳平的那天，佛格森在推特寫道，「LOL雷霆球迷去哪了？」甚至季後杜蘭特宣布加盟勇士時，他還說，「KD會拿下冠軍的！（歡呼）」
奧克拉荷馬州出生的佛格森，確定被雷霆選走後，雖然在推特開心寫道，「回家囉！」卻被許多球迷翻舊帳，「你得先刪掉那些舊推特」、「去奧克蘭吧你」、「請告訴奧克拉荷馬州的鄉親，你不是勇士球迷。」
佛格森被翻舊帳：
佛格森慶祝KD轉隊。
「那些說柯瑞是垃圾的人自己去守他啊」。（取自推特）
「柯瑞是史上最偉大的球員。」。（取自推特）
「LOL雷霆球迷去哪了？」。（取自推特）
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