中職》內野兵荒馬亂！統一「驚」手套誤事（影音）
2017/06/23 21:17
〔體育中心／綜合報導〕統一獅今在主場迎戰Lamigo桃猿，首局就靠陳傑憲二壘打與蘇智傑全壘打串聯先馳得點，但下個半局卻發生荒腔走板的守備失誤，讓桃猿迅速扳平戰局。
2局上桃猿林泓育、陳俊秀、朱育賢先用連續3支安打攻佔滿壘，輪到梁家榮打擊時擊出二壘滾地球，沒想到吳國豪先發生漏接，游擊手陳傑憲傳往三壘時又發生暴傳，接著雖然觸殺三壘上的跑者，但陳鏞基傳向一壘時又傳偏，這一連串失誤造成2失分、一壘跑者攻佔三壘的損失，最後桃猿再用高飛犧牲打拿下第3分，統一獅只領先半局就將優勢拱手讓人。
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