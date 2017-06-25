日職》兩度扳平都靠他 高橋監督大讚陽岱鋼
2017/06/25 18:24
陽岱鋼此役扮演球隊逆轉的功臣之一。（取自巨人推特）
〔記者張浩群／綜合報導〕讀賣巨人明星外野手陽岱鋼今天面對中日龍，兩度幫助球隊追平，5局下開轟，9局下更打回追平分，巨人終場以4：3逆轉中日，中止2連敗，總教練高橋由伸賽後也稱讚子弟兵表現相當活躍。
曾四度奪下金手套獎的陽岱鋼昨日攻守失常，除了3打數無安打外，更單場發生2次守備失誤，也讓監督高橋由伸有點不滿意。
而陽岱鋼今天成功擺脫昨天的低潮，單場繳出3支2、2分打點，成為巨人逆轉的功臣之一，高橋由伸賽後受訪時表示，陽岱鋼那一發全壘打打得不錯，9局下還敲出追平安打，期待他今後也能保持這樣的好表現。
6月25日（日） 巨人4×-3中日（#東京ドーム）— 読売ジャイアンツ（Giants） （@TokyoGiants） 2017年6月25日
9回裏の攻撃をもう一度！
インターネットで巨人戦を生中継！詳しくはこちら https://t.co/0MVPujAROw #陽岱鋼 #石川慎吾 #重信慎之介 #巨人 #ジャイアンツ #今こそ一丸 pic.twitter.com/IA3SyqmWUo
相關新聞
- 日職Live》陽岱鋼開轟兩度打回追平分 石川再見安退中日
- 日職》陽岱鋼開轟！特大號全壘打助隊扳平（影音）
- 日職》陽岱鋼守備荒腔走板 遭日本球評狠酸（影音）
- 日職》巨人「全右打線」掉漆 差點被19歲左投完封
- 日職》陽岱鋼怎麼了？連續守備瑕疵造成傷害（影音）
推薦新聞
-
籃球》林書豪籃球訓練營南區徵選 HBL名校來對抗2017/06/25 19:34
-
MLB》2A直升大聯盟 林子偉今年心態改變是關鍵2017/06/25 18:32
-
中職》「狀況一場比一場好」 謝榮豪重返一軍2017/06/25 17:07
-
中職》林子偉上大聯盟、林祐樂上一軍 表兄弟雙喜臨門2017/06/25 17:06
-
中職》封王戰前回一軍先發 林智平自己也驚訝2017/06/25 16:53