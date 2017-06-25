日職》兩度扳平都靠他 高橋監督大讚陽岱鋼

陽岱鋼此役扮演球隊逆轉的功臣之一。（取自巨人推特）

〔記者張浩群／綜合報導〕讀賣巨人明星外野手陽岱鋼今天面對中日龍，兩度幫助球隊追平，5局下開轟，9局下更打回追平分，巨人終場以4：3逆轉中日，中止2連敗，總教練高橋由伸賽後也稱讚子弟兵表現相當活躍。

曾四度奪下金手套獎的陽岱鋼昨日攻守失常，除了3打數無安打外，更單場發生2次守備失誤，也讓監督高橋由伸有點不滿意。

而陽岱鋼今天成功擺脫昨天的低潮，單場繳出3支2、2分打點，成為巨人逆轉的功臣之一，高橋由伸賽後受訪時表示，陽岱鋼那一發全壘打打得不錯，9局下還敲出追平安打，期待他今後也能保持這樣的好表現。

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