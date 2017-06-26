NBA》安東尼合約若買斷 美媒：騎士會網羅他

安東尼（右）、詹姆斯（左）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天稍早傳出騎士與金塊及溜馬將進行三方交易，騎士仍不放棄追逐喬治（Paul George），後來《ESPN》也指出，若未來安東尼 （Carmelo Anthony）與尼克的合約買斷，騎士也有意招攬他。

雖然尼克兜售安東尼已經不是新聞，但由於安東尼價值不斐的合約讓其他球團卻步，加上他還握有霸王條款，尼克想要處理他並非容易的事，較好的辦法就是直接買斷合約讓他走人。

聯盟消息人士向《ESPN》透露，騎士很有可能在安東尼合約買斷後再來招攬他，而非透過交易來追求他，因為尼克開出的條件，騎士不一定能滿足。不過安東尼個人和詹姆斯（LeBron James）有不錯的交情，加上騎士也是聯盟當中有爭冠能力的球隊，因此外媒認為，騎士網羅他並不是難事。

除了安東尼，《ESPN》騎士隨隊記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）還提到，雖然魏德（Dwyane Wade）先前曾表態，自己將執行下季的球員選項，但目前公牛的布局傾向重建，因此魏德和公牛買斷合約，也可能是選擇之一，預計屆時騎士也會積極向他招手。

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