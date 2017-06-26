MiLB》張育成頻開轟 高中教練：認真、學弟榜樣

旅美球員張育成今轟出本季17轟，追平陳金鋒2A紀錄。（資料照，特派記者羅志朋攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕印地安人2A台灣小將張育成今天又開轟，本季第17轟已追平陳金鋒當年2A紀錄，接下來要挑戰蔣智賢的單季18轟台灣球員紀錄。張育成就讀台中高農（現興大附農）的教練李明益就盛讚，張育成從學生時代就認真、態度佳，才有如此表現。

李明益說，張育成眼中的棒球很簡單，就只有「練」一個字，教練給的菜單他從不摸魚，當時就和他說，未來出國機會大，簽約金甚至能超過哥哥張進德，之後果然有機會出國。

李明益也說，張育成現在休賽季回國也會返校自主訓練，也會給學弟建議，從教練眼中，這樣認真的球員是學弟的榜樣。

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