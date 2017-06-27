NBA》缺席2季恩比德選入新秀一隊 格林鑲金再獲防守肯定

恩比德因傷缺席2季，今年入選年度新秀最佳陣容一隊，並可望奪最佳新秀。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人恩比德（Joel Embiid）2014年選秀放棄大學學業，並以首輪第三順位被七六人選中，但因傷錯過2年球季，而他不僅被選入年度新秀最佳陣容第一隊，也有機會角逐最佳新秀。而率領馬刺打進季後賽、最後因傷無緣再闖西部決賽的｢可愛」雷納德（Kawhi Leonard），和勇士奪冠功臣格林（Draymond Green）入選防守第一隊。

恩比德因右腳骨折，動刀後2個球季沒出賽，上季31場比賽中，恩比德場均拿下20.2分7.8籃板，之後再因膝傷球季報銷，不過他仍和同樣角逐最佳新秀的七六人隊友薩里奇（Dario Saric）、公鹿布洛格登（Malcolm Brogdon），以及國王希爾德（Buddy Hield）、尼克赫南高梅茲（Willy Hernangomez）入選2017年年度新秀最佳陣容第一隊。

聯盟也公布年度最佳防守陣容，格林場均2.03抄截、爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）2.64阻攻，都是聯盟第一，他們和雷納德、快艇「船長」保羅（Chris Paul）和火箭貝佛利（Patrick Beverley）都是年度防守第一隊成員。

詳細名單如下：

最佳新秀陣容一隊：布洛格登（公鹿）、薩里奇（七六人）、恩比德（七六人）、希爾德（國王）、赫南高梅茲（尼克）

最佳新秀陣容二隊：穆雷（Jamal Murray，金塊）、布朗（Jaylen Brown，塞爾提克）、克里斯（Marquese Chriss，太陽）、英葛蘭（Brandon Ingram，湖人）、費雷爾（Yogi Ferrell，小牛）

防守一隊：格林、戈貝爾、雷納德、保羅、貝佛利

防守二隊：艾倫（Tony Allen，灰熊）、格林（Danny Green，馬刺）、戴維斯（Anthony Davis，鵜鶘）、羅伯森（Andre Roberson，雷霆）、亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo，公鹿）

格林入選最佳防守陣容一隊。（資料照，法新社）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友