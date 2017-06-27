NBA》年度最佳防守陣容 勇士格林差點全票入選

2016-17年度最佳防守第1隊。（取自NBA官方FB）

〔體育中心／綜合報導〕NBA今天公布2016-17年度最佳防守陣容，其中第一隊是火箭後衛貝佛利（Patrick Beverley）、快艇後衛保羅（Chris Paul）、馬刺前鋒雷納德（Kawhi Leonard）、勇士前鋒格林（Draymond Green）、爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）。

第二隊則是灰熊後衛艾倫（Tony Allen）、馬刺後衛格林（Danny Green）、公鹿前鋒亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、雷霆前鋒羅伯森（Andre Roberson）、鵜鶘中鋒戴維斯（Anthony Davis）。

本季評選的前3高票中，勇士格林獲得99張第1隊選票，得到198分，只差1票就是全票入選。戈貝爾得到196分，雷納德獲得192分。

但是塞爾提克後衛I. 湯瑪斯（Isaiah Thomas）在推特上為隊友抱不平：「該死的，布萊德利（Avery Bradley）、史瑪特（Marcus Smart）還有克勞德（Jae Crowder）沒入選最佳防守陣容？？？這真是笑話！！！」

年度最佳防守陣容得票數。（取自推特）

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