網球》被麥肯羅評論 小威廉絲：不要提到我的名字

小威廉絲Serena Williams。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前球后小威廉絲（Serena Williams）在推特上發布貼文，希望名人堂球星麥肯羅（John McEnroe）可以停止說話。

麥肯羅挑起了不必要的爭端而激怒了小威廉絲，他先前在接受專訪時表示若小威廉絲是打男網的賽事，那她在世界上的排名可能只有700。雖然他在受訪時仍稱讚小威廉絲的傑出表現。

照理來說，小威廉絲無疑是世界最好的網球選手之一，過去20年她奉獻在網球的生涯，讓她拿下23座大滿貫。把她的成就拿來與男網排名相提並論，是毫無建設性也沒有必要的。

小威廉絲在推特的貼文中先表示了對前輩麥肯羅的敬重，但同時要求麥肯羅尊重她及她的隱私，並不要再用自身觀點評論她。

小威廉絲於推特上發布貼文。（翻攝自推特）

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