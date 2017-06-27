自由車直播獲好評 車迷掌握全程賽況

國際自由車場地經典賽主播群楊東蓁（右起）、張壽生和孫傳賢。（自由車協會提供）



〔記者廖聿偉／高雄報導〕國際自由車場地經典賽連三日在高雄楠梓自由車場舉行，繼三月挑戰全程網路直播國際自由車環台賽之後，全國自由車協會再度邀請轉播單位，直播所有賽事，廣受好評。

本次主播仍由環台賽原班人馬，楊東蓁教練和孫傳賢擔任賽評，並加入單車生活總編輯張壽生共同轉播，本身是高雄市自由車隊教練的楊東蓁表示，很多人對自由車場地賽的概念，不外乎是比速度看誰先到，但其實不盡然。

「特別是全能賽，一共要比十個項目，很多人都很陌生，其實各項目比賽當中選手的戰術，還有齒輪比的應用等，都有很多眉角，是我很想分享給車友的。」

孫傳賢很喜歡直播自由車比賽的感覺，「和國際自由車環台賽相較，場地賽因為比賽項目多，比較零碎，要準備的資料很多，我希望透過比較有趣的方式，來解說，讓更多人了解自由車這項運動。」

單車身活總編輯張壽生則說，國際自由車場地經典賽一整天轉播下來，項目一項接一項，前後大約八個小時，中間能夠喘口氣的時間很零碎，但能夠透過直播及解說，讓更多人了解自由車，是件很棒的事情。

直播網址:https://www.youtube.com/watch?v=n2vJ1ZO3JXQ

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