跆拳道》黃鈺仁踢垮奧運金牌一戰成名 教練：沒有擊不垮的對手
2017/06/27 21:34
黃鈺仁今天在世錦賽奪下銀牌。（資料照，記者王藝菘攝）
〔記者廖聿偉／台北報導〕2017年韓國茂朱郡跆拳道世錦賽今傳回捷報，黃鈺仁於68公斤級準決賽驚奇踢落約旦好手、里約奧運金牌阿布哈許，可惜冠軍賽氣力放盡，遭地主選手李大勛痛擊，最終以8：26慘敗，但仍摘下銀牌，替台灣進帳本屆世錦賽首面獎牌。
對於擊敗里約奧運金牌，教練蘇泰源表示並不意外，他用「沒有擊不垮的對手」勉勵黃鈺仁積極搶攻，他透露，「賽前教練團已針對準決賽對手阿布哈許做精闢剖析，刻意引誘對手先攻擊，在抓破綻反擊，收到奇效。」
黃鈺仁於次局在近身對抗時，精彩踢出上端攻擊、拿下3分，先馳得點，第三局再利用對手搶攻，最後20秒兩記中端攻勢，終結比賽，寫下生涯最佳成績。
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