中職》獅隊新洋投一軍處女秀 泰倫斯中繼2.1局失2分
2017/06/27 22:43
獅隊新洋投泰倫斯今天首度在一軍登板。（記者廖耀東攝）
〔體育中心／綜合報導〕統一獅新洋投泰倫斯（Terance Marin）今天首度在一軍亮相，面對Lamigo桃猿中繼2.1局挨2安失2分，另有2保送和3次三振，他預計將在7月2日先發中信兄弟。
泰倫斯今天在第6局上場中繼，6、7兩局只被敲出1支安打無失分，但他在第8局續投時發生狀況，先被陽耀勳擊出安打上壘，然後1人出局後保送了代打的王柏融，教練團趕緊將他換下場，接替的陳韻文未能守成，連丟2分，失分都記在泰倫斯的帳上，桃猿也以7：7追平統一獅。
統一獅總教練黃甘霖日前表示，泰倫斯的控球不錯，變化球種多樣，為讓他適應一軍的打者，6月27日會讓他中繼登板，預計7月2日先發對戰中信兄弟。
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