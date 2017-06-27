中職》藍寅倫閃球變揮棒過半 洪總不滿：太離譜

洪一中對判決不滿。（資料照）

〔記者林宥辰／斗六報導〕Lamigo桃猿隊剛拿到半季冠軍，帶傷的主力趁機喘口氣，頂替第3棒的藍寅倫單場3支安打、差二壘打就完成完全打擊，但焦點卻在首局他挨球吻還被三壘審判定揮棒過半。

猿隊總教練洪一中當下抗議但未果，賽後直呼判決太離譜。洪總說，藍寅倫當下只是閃球，但三壘審（朱學謙）不知道在判什麼，竟讓觸身球變成三振，「也許三壘審比較沒經驗，我們也不好說什麼，但被打到還被判三振，真的很嘔。」

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友