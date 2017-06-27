中職》珍惜每個打席 藍寅倫「觸身變三振」超在意

藍寅倫。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／斗六報導〕桃猿隊外野手競爭激烈，傷癒歸隊的藍寅倫好不容易盼得先發機會，他把握機會繳出猛打賞、3打點，且差二壘打就完成完全打擊，但首局面對獅隊投手洪心騏時，挨球吻卻因閃躲動作遭三壘審朱學謙判定揮棒過半，他賽後仍在意。

藍寅倫說，自己的心態一直都是珍惜每次上場，每個打席對他來說都很重要，雖然他能體諒裁判難免可能誤判，但首局的狀況實在有點離譜，當下他只是為了閃球，完全沒揮棒意圖，他也承認當下有些動氣。

藍寅倫說，作為球員，每次上場打擊的成績都很重要，如果因為一些外在因素，導致無故成績下滑，尤其自己又剛傷癒復出在拚成績，因為誤判導致吞三振，真的很不好。

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