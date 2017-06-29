議員建議棒協 將嘉縣做為各級棒球國家代表隊訓練地

嘉義縣立棒球場周邊的大同、稻江學院也都有棒球場。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕2017年U18世界盃台灣青棒代表隊將於嘉義縣大同技術學院球場集訓，嘉縣議員陳柏麟昨建議棒協，應將嘉縣做為各級棒球國家代表隊的訓練基地，並給予廚師、營養師等後勤支援，讓國手們安心練球、為國爭光。

陳柏麟指出，中華棒協青棒選訓小組日前遴選出2017年U18世界盃台灣青棒代表隊培訓隊24名好手，規劃於7月24日報到，並在大同技術學院球場展開集訓，地方人士對此表示歡迎。

陳柏麟表示，嘉縣縣治特區目前除縣立棒球場外，還有大同技術學院、稻江科技暨管理學院有棒球場，可說是全台灣棒球場密度最高的地方，且交通與住宿也都十分方便，國手們可以專心練球，不至於因集訓地有比賽而被迫遷移。

陳柏麟說，目前嘉義縣政府已經提報「國家棒球訓練中心」爭取中央支持，在核定前，棒協可以將青少棒、青棒與成棒國家代表隊的集訓都移師到嘉縣，這裡有足夠的場地，住宿也不成問題。

陳柏麟強調，棒協應好好照顧選手們的胃，建議配備廚師，再遵照營養師開出的菜單料理三餐與宵夜，不應讓選手餐餐吃便當；今年中華職棒Lamigo桃猿戰績一路長紅，原因之一就是擁有自己的廚師，希望棒協可以善用嘉縣的各項資源，讓國手無後顧之憂，打出最好成績。

嘉義縣治特區是全台灣棒球場密度最高的地方。（記者蔡宗勳翻攝）

新聞送上來！ 快加入APP、LINE好友 iOS Android APP下載 LINE好友