羽球》「雙麟配」扳倒大馬男雙 連兩年晉決賽
2017/07/01 14:38
〔記者卓佳萍／台北報導〕台灣男雙「雙麟配」王齊麟／陳宏麟今天在台北公開賽四強戰，面對大馬組合徐家銘／劉雋程，雙方鏖戰三局，雙麟配以21：14、19：21、21：13，連兩年挺進冠軍賽。
王齊麟／陳宏麟去年屈居亞軍，今年再度闖進冠軍賽，明天決賽將遭遇同胞，老將陳宏麟表示，都是國家隊隊友，打法相對熟悉，「就是打吧！而且不能有仁慈的心，該打的球還是要打。」
對手將是李洋／李哲輝、楊博涵／盧敬堯的勝方，三度闖進台北賽男雙冠軍賽的陳宏麟表示，兩邊組合都很強，擁有速度與力量，國際賽上頗有競爭力，表現比以前的他們還要好，但尚缺穩定性，相對來說，他跟王齊麟的把握性比較高。
王齊麟則表示，明天就是順順得打，已經知道冠軍會留在台灣，自己會盡量突破去年成績。
陳宏麟與王齊麟進軍冠軍賽。（記者陳志曲攝）
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