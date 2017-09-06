MLB》基襪大戰變調？ 紅襪遭控非法偷取捕手暗號

紅襪被控非法盜捕手暗號。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯世仇洋基與紅襪的戰火越燒越烈，美媒今報導紅襪被指控在日前的基襪大戰中，非法使用電子設備偷取暗號，大聯盟主席曼佛瑞（Robert Manfred）表示官方已展開調查，預計能在球季結束前完成作業。

《紐約時報》今撰文報導，這起事件起因於兩週前，當時洋基總管凱許曼（Brian Cashman）向聯盟主席曼佛瑞表達不滿，提供影片為證、指控紅襪在上月主場對洋基系列賽時，紅襪隊職員曾在場邊使用智慧型手錶，然後向場上球員提供情報。知情人士透露，紅襪可能藉此偷看對方捕手配球暗號，得以掌握投手球路，情況已持續數週。

紅襪隨即回應，反控洋基在比賽中藉由電視台轉播盜取暗號。總教練法瑞爾（John Farrell）表示他知道球員有試著偷暗號，但對於電子設備的使用並不知情。大聯盟目前並無法令禁止偷暗號，但在板凳區使用電子設備是違反規則、不被允許的。

聯盟主席曼佛瑞今於賽前接受訪問，強調相信自己有權力處罰作弊的球隊。若此次指控查證屬實，紅襪將面臨多少罰款處分尚不得而知，聯盟是否會延續偵辦深入調查紅襪的偷取暗號系統也尚未明朗。針對紅襪與洋基的相互指控，曼佛瑞表示會對兩隊進行調查，有望在球季結束前完成作業。

聯盟官方已展開調查。（資料照，美聯社）

EPSN資深記者歐尼（Buster Olney）指出，本季的基襪大戰中，洋基捕手喊暫停上丘與投手溝通暗號、或口頭更換配球的次數大幅增加，部分原因與擔心紅襪掌握情報有關。資深同事馬尚（Andrew Marchand）也透露，知情人士指出紅襪非法偷暗號已有一段時間，直到上回主場系列賽對洋基時被逮個正著才被爆出。

馬尚表示洋基是因為頻頻挨打、理論上不會被敲安的情況下也失守，才發現事有蹊蹺，指出紅襪在得點圈有跑者時狀況尤其嚴重。消息來源人士也說，紅襪總管唐布洛斯基（Dave Dombrowski）和總教練不可能不知情，包括多名球員都涉入其中。紅襪在該系列賽二壘有人時的打擊表現，三戰依序為8支5、6支1、10支3，最終2勝1敗作收。

《紐約時報》報導指出，洋基提供給聯盟的影片是在系列賽前2戰拍攝，至少包含3段影片，影片中紅襪助理防護員Jon Jochim被拍到在看自己的智慧型手錶，隨後提供訊息外野手霍爾特（Brock Holt）和二壘手佩卓亞（Dustin Pedroia），當時受傷未上場的再與外野手楊恩（Chris Young）作溝通。

洋基頻挨打，懷疑事有蹊蹺。（資料照，美聯社）

基襪大戰持續延燒。（資料照，法新社）