LOL》LMS春季升降賽勝部決賽 WS對決ahq Fighter拚搶LMS門票

AF展現想挺進LMS殿堂的企圖心，直落二拿下FB挺進勝部決賽，明日將對上Wayi Spider。（取自Youtube）

〔記者陳耀宗／台北報導〕《英雄聯盟》2018 LMS春季賽升降賽今（6）日舉行首日賽程，第一組WS勝出，第二組由Fireball對上ahq Fighter（AF），AF展現想挺進LMS殿堂的企圖心，直落二拿下FB挺進勝部次輪賽事，明日將對上Wayi Spider，面對WS這個「升降賽守門員」，到底是AF可以挺進LMS或是WS能守住LMS席次？明日將揭曉。

首局FB選擇雷尼克頓、茂凱、庫奇、崔絲塔娜及布朗姆；AF則是傑西、古拉格斯、星朵拉、剎雅及銳空。（取自Youtube）

開局3分鐘傑西就在上路河道被雷尼克頓及茂凱黏住取得首殺，而11分鐘FB四人想要再策動GANK下路失敗，反遭AF五人逼退，連帶讓下路外塔、首條小龍拱手送人，也讓開局節奏慢慢進入AF步調，15分鐘就已經拿下三外塔，18分鐘更趁著FB配線空窗，突襲拿下中二塔。

巴龍現蹤後，AF在22分鐘成功吃下巴龍，FB來不及阻擋，雷尼克頓也因走位過前遭擊殺，FB只能撤退，23分AF又在下路抓到落單的庫奇，隨即挺進高地一一拿下所有高地塔及兵營，28分鐘雙方在藍方野區開戰，雖然由茂凱率先針對傑西開戰，但傑西被隊友上盾保護，而AF的銳空從旁進場幾乎控到敵對全員，再靠著剎雅不斷輸出，打出一波ACE，也讓AF在29分鐘拿下主堡取得首勝。

第二局AF先選，選擇吶兒、古拉格斯、星朵拉、剎雅及瑟雷西；FB則是與上一局完全一樣，同樣為雷尼克頓、茂凱、庫奇、崔絲塔娜、布朗姆。（取自Youtube）

本局FB似乎想證明上一局是「選得好但打不好」，選出一樣的陣容再打一次，但顯然結果不是如此，遊戲前期雖然雙方衝突少，但三路吃兵數還是由AF領先，FB在16分鐘及17分鐘兩度想主動開戰，但茂凱都被對方優先抓掉，開戰失利也讓AF趁勢拿下下路外塔及小龍。

21分鐘AF在僅犧牲瑟雷西一人偷開巴龍成功，十分划算，FB想拿對方中外塔作為補償，但傷害不足遭反打，反讓布朗姆送頭，AF直接拿下對方中路兩塔，再又收下走位失誤的庫奇，加上茂凱大絕已經放過，讓FB失去開戰能力，AF見機果斷開戰打出0換5，直接在24分鐘拿下主堡結束比賽。