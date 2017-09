MiLB》張進德逆轉三壘安 海盜2A直落三奪冠（影音）

海盜2A的張進德(第一排右一)今敲出清壘的三壘安打,助球隊逆轉奪冠。(取自小聯盟官網)

〔體育中心/綜合報導〕效力海盜2A捕手張進德,今日在東部聯盟與洋基2A進行冠軍戰,5局下敲出3分打點三壘安打,一棒逆轉戰局,已經取得2勝聽牌的海盜2A,終場以4比2擊敗洋基2A拿下東部聯盟總冠軍。

遭聽牌的洋基2A先在2局下突破僵局,拿下2分率先破蛋,5局下海盜反攻,利用對方投手亂流攻佔得點圈,靠著保送拿下第1分攻占滿壘,接下來打擊的張進德,敲出右外野平飛三壘安打帶3分打點,直接一棒逆轉比數,海盜2A最終靠5下灌進4分奠定勝基,最終4:2擊敗洋基2A。

CLEAR THE BASES.



Jin-De Jhang puts us in front with a two-out, three-run triple pic.twitter.com/YBeDgiOuYf