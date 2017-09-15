MiLB》張進德逆轉三壘安 海盜2A直落三奪冠（影音）

海盜2A的張進德（第一排右一）今敲出清壘的三壘安打，助球隊逆轉奪冠。（取自小聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕效力海盜2A捕手張進德，今日在東部聯盟與洋基2A進行冠軍戰，5局下敲出3分打點三壘安打，一棒逆轉戰局，已經取得2勝聽牌的海盜2A，終場以4比2擊敗洋基2A拿下東部聯盟總冠軍。

遭聽牌的洋基2A先在2局下突破僵局，拿下2分率先破蛋，5局下海盜反攻，利用對方投手亂流攻佔得點圈，靠著保送拿下第1分攻占滿壘，接下來打擊的張進德，敲出右外野平飛三壘安打帶3分打點，直接一棒逆轉比數，海盜2A最終靠5下灌進4分奠定勝基，最終4：2擊敗洋基2A。

CLEAR THE BASES.



Jin-De Jhang puts us in front with a two-out, three-run triple pic.twitter.com/YBeDgiOuYf — Altoona Curve （@AltoonaCurve） 2017年9月14日

張進德今日擔任先發捕手、排第5棒，4打數雖然僅敲1安，不過這唯一一安就是幫助球隊贏球的逆轉安，敲出逆轉安的張進德第一時間興奮的振臂歡呼，他也打下這場冠軍戰的勝利打點。

本季張進德因為受傷，5月底才開始在2A出賽，在海盜2A出賽72場，共敲出63支安打，3發全壘打，25分打點，打擊率2成31，而他在季後賽6場比賽，場場皆有安打上演，打擊率達3成64表現亮眼，總計為球隊貢獻5分打點，帶領海盜2A以直落三擊敗洋基2A，成為這次奪冠的功臣之一。

海盜2A賽後慶祝影片：