MLB》胡智為最快後天登板 明無緣會曾仁和

胡智為。（資料照，USA Today Sports）

〔記者郭羿婕／台北報導〕台灣投手胡智為今天為所屬的光芒3A德罕公牛（Durham Bulls）贏得年度總冠軍，賽後立刻接獲升大聯盟的好消息，但他將直接飛往巴爾的摩與球隊會合，備戰後天起的客場之旅，明天主場對小熊之戰不會亮相，無緣與小熊投手曾仁和碰面。

光芒今、明天在主場純品康納球場（Tropicana Field）迎戰來訪的小熊，後天展開7天客場比賽，先後作客巴爾的摩金鶯、紐約洋基，胡智為先不回主場，將直接赴巴爾的摩，在牛棚待命，剛好錯過台灣球迷期待的「胡曾會」。

今年3A總冠軍賽場地選在洋基3A主場PNC球場（PNC Field）進行，胡智為今中繼1局失1分，與隊友聯手以5：3擊敗紅雀3A曼菲斯紅鳥（Memphis Redbirds），登上王座。

隨後光芒宣布從3A拉上同為23歲的胡智為、內野手羅柏森（Daniel Robertson），並將31歲左投塞德諾（Xavier Cedeño）移出60天傷兵名單，胡智為明天才會和隊友一起搭機向大聯盟報到。

雖等到現在才重返最高殿堂，但胡智為心情一直很穩定，很清楚球隊安排，先幫3A奪冠後，繼續大聯盟之旅，他自己也很開心，最快後天就有機會出賽。

儘管「胡曾會」無望，不過，小熊後天起作客密爾瓦基，與釀酒人打4連戰，隨隊出征的曾仁和可望與王維中碰頭，也有機會同場登板，將是繼日前王維中、馬林魚左投陳偉殷相會後，季賽結束前唯一台將會面。

曾仁和。（資料照，USA Today Sports）