MLB》改當太空王一飛沖天 韋蘭德轉隊先發四戰全勝

韋蘭德改當太空人衝出四連勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕力拚美聯外卡門票的天使近日一勝難求，今造訪休士頓再度慘踢鐵板，「太空王」韋蘭德（Justin Verlander）先發7局無失分強力把關，古利爾（Yulieski Gurriel）三分砲一棒定江山，終場太空人以3：0擊敗天使，韋蘭德轉隊先發四戰全勝，成為大聯盟近20年第4位季中轉隊後締造4連勝的投手。

四連敗的天使今作客太空人遭遇苦戰，打線受制太空人新王牌韋蘭德嚴重熄火，先發九人僅開路先鋒卡胡（Kole Calhoun）敲安，其餘全員陣亡苦吞8K，全場僅敲2安一分未得。

與太空王同場較勁的天使先發李察斯（Garrett Richards），此役表現毫不遜色，主投6局也送6K，只挨1安無失分完成優質先發，無奈接手的佩提特（Yusmeiro Petit）中繼失守，7局下一顆直球被古利爾咬中扛成左中外野三分砲，成為勝負關鍵。

韋蘭德改當太空王後表現搶眼，出賽4場都繳優質先發摘下勝投，4戰累積21局狂飆26K，僅失2分皆來自陽春砲，防禦率是恐怖的0.86。「小巨人」艾圖維（Jose Altuve）此役3支1，本季個人安打數來到196支，只差4支就能達陣連4年單季兩百安生涯成就。

小巨人開局敲安、古利爾接力扛致勝轟。（法新社）