LOL世界賽》B組賽況出爐 C9、ONE攜手挺進入圍賽次輪

北美戰隊C9順利以四連勝挺進次輪入圍賽。（Garena提供）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界賽入圍賽今（24）日進行次日賽程，昨日拿下二連勝的B組龍頭北美C9再度展現五大賽區實力，第一場對上巴西戰隊ONE僅花了22分鐘就拿下勝利，第二場對抗大洋洲戰隊DW儘管前期陷入逆風局勢，仍靠著後期會戰扳回一城，最終四戰全勝，確定以分組第一晉級次輪，第二個晉級名額在DW及ONE都1勝3敗情況下進行加賽，最終由ONE二度打敗DW勝出。

B組首場賽是由ONE對上C9，前者選擇慎（VVvert）、伊莉絲（4LaN）、塔莉雅（Marf）、剎雅（Absolut）及亞歷斯塔（RedBert）；後者則是科加斯（Impact）、史瓦妮（Contractz）、雷茲（Jensen）、崔絲塔娜（Sneaky）與銳空（Smoothie）。（取自YOUTUBE）

開局雙方中野就在野區交戰，由C9操作更勝一籌，多虧史瓦妮（Contractz）不斷來中路照顧，雷茲（Jensen）3分鐘就收下3次擊殺，史瓦妮滾完中路再到上路GANK，不到10分鐘上中兩路已經被C9打爆，不論是爭奪地圖物件或是正面對抗，ONE都毫無招架之力，20分鐘巴龍會戰更只能放給對方吃，再看著C9雙坦前排來到高地肆虐打出0換4攻勢，22分鐘輕鬆拿下主堡獲勝。

第二場由C9對上DW，前者選出科加斯（Impact）、伊澤瑞爾（Contractz）、星朵拉（Jensen）、克黎絲妲（Sneaky）與銳空（Smoothie）；DW則是嘉文四世（Chippys）、史瓦妮（shernfire）、弗拉迪米爾（Phantiks）、艾希（k1ng）與亞歷斯塔（Destiny）。

雖然C9看似在BP佔盡優勢，下路選出克黎絲妲與銳空組合，卻陷入對方陷阱，開局就把全部資源投入在下路，史瓦妮（shernfire）及嘉文四世（Chippys）不斷來下路找麻煩，也讓克黎絲妲（Sneaky）不到10分鐘就被GANK三次，完全打穿下路；但DW前期優勢並沒有持續下去，儘管帳面表現不佳，克黎絲妲依舊在後期會戰果斷趨前輸出，22分鐘開戰成功打出0換3攻勢，並順利吃下巴龍，C9大軍從上路挺進高地再度打出1換3攻勢，25分鐘拿下主堡獲勝。

第三場由ONE對上DW，前者選擇加里歐（VVvert）、史瓦妮（4LaN）、卡莎碧雅（Marf）、崔絲塔娜（Absolut）與布郎姆（RedBert）；DW則是菲歐拉（Chippys）、嘉文四世（shernfire）、庫奇（Phantiks）、法洛士（k1ng）與魔甘娜（Destiny）。（取自YOUTUBE）

本場比賽關乎誰能晉級次輪賽事，以0勝2敗墊底的ONE谷底反彈，展現競爭力及控制地圖決心，不僅前期拿下雙火龍，會戰也展現高於對方的操作，更在遊戲中後期接連拿下兩條巴龍，並在37分鐘的遠古巨龍會戰打出一波ACE，順利拿下主堡獲勝，這也代表兩隊戰績持平都是1勝3敗，將進行加賽決定勝負。

第四場加賽關乎晉級資格，由DW先選，選擇藍寶（Chippys）、古拉格斯（shernfire）、庫奇（Phantiks）、克黎絲妲（k1ng）與塔里克（Destiny）；後者選擇卡蜜兒（VVvert）、歐拉夫（4LaN）、翱銳龍獸（Marf）、崔絲塔娜（Absolut）與亞歷斯塔（RedBert）。（取自YOUTUBE）

將對手逼入加賽的ONE積極進攻，讓DW在前期會戰中陷入劣勢，加上轉線時機沒掌握好，反讓ONE有輕鬆拆塔的機會，更是拿下首條巴龍並清光所有外塔，卡蜜兒（VVvert）則是不斷在上下兩路單線分推；27分鐘DW在自家高地前開戰，雖然打出1換3並吃下巴龍，看似要逆轉戰局，卻被從旁進場的龍獸突襲，反被收下四顆人頭，此時仍在分推的卡蜜兒已經拿下一座主堡門牙，五位成員會合後順利在29分鐘攻破主堡，逆轉獲勝。

B組賽程正式結束，由北美戰隊C9以四連勝、分組第一挺進次輪賽事，巴西戰隊ONE後來居上，連續兩場攻破DW主堡勝出，取得分組第二資格，至於DW則是輸給自己，最終以1勝3敗加上加賽落敗，黯然打包回家。