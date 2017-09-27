中職》不讓悍將聽牌 林威助、林智勝開轟領銜扳回1勝

林威助於二軍總冠軍賽G2開轟，現場球迷激動落淚。（取自中職官網）

〔記者石毓琪／綜合報導〕昨日1分差丟失首戰，中信兄弟二軍今用4支全壘打砲火全力搶勝，包括季末將高掛球鞋的林威助，以及在二軍調整的老將林智勝，都開轟並賺進3分打點，助隊以17：3擊敗富邦悍將二軍，冠軍賽戰成1：1。

富邦今推派簡嘉佑先發，不料1下守備自亂陣腳，被兄弟趁勢「強攻」，4支安打、1失誤攻下5分大局，悍將在2上陽冠威陽春砲打王則鈞反擊，張進龍滾地球送回第2分，不過林書逸在第2、4局分別用全壘打和二壘安打，再度拉開成7：2領先。

5上，悍將抓準王則鈞控球失準，1出局攻占滿壘，但在換投後僅以高飛犧牲打追回1分，這1分很快又在5下林威助全壘打要回，不僅讓現場球迷落淚，收看轉播的網友也因林威助拚勁感動，6下悍將投手陳冠儒再遭兄弟打線狙擊，4支安打、2保送狂失5分皆責失，也讓兄弟把領先差距擴大到10分，7下陳子鴻、林智勝前後開轟錦上添花，終場兄弟即以17：3大勝，扳回一城。

此役除了林威助、林智勝都有2安、1轟、3打點，表現亮眼的還有第3棒林書逸「鐵支」4安4打點，第4棒陳子鴻也有猛打賞、5打點，是兄弟贏球的得分重心。目前富邦、兄弟各擁1勝1負，第3戰將於29日（五）中午12點半，中信園區棒球場再戰。