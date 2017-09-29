LOL世界賽》Unified打出身價 教練Tabe：未來會是世界前五ADC

HKA在三連敗輸給FNC後，HKA教練Tabe也在現場接受訪問。（取自LOL Esports flickr）

〔記者陳耀宗／綜合報導〕《英雄聯盟》S7世界大賽入圍賽淘汰手首日賽程最終由北美C9及歐洲FNC雙雙淘汰墨西哥戰隊LYN及香港戰隊HKA，進入16強小組賽，做為LMS第三種子，HKA在三連敗輸給FNC後，HKA教練Tabe也在現場接受中國媒體訪問，並向支持HKA的粉絲們致歉，他自己認為可以打敗FB，卻沒有贏下，「應該贏下入圍賽的四場比賽，連加賽也要贏」，最後，他也希望明年能再度重返世界賽場上。

談到自己在B/P（選、禁角）一直都做得非常優秀，而本屆世界賽LMS與其他賽區在B/P上的差別，Tabe回應，RPG是 BAN人做得比較好的隊伍，FB則是因為對方找來VG打野，在B/P會側重讓打野拿到想拿的英雄，而FNATIC的BP是讓HKA比較難受，把中路的英雄池克制得比較死，而對方中路野發揮很好，所以FNC是三支隊伍中讓他有B/P壓力的隊伍。

至於談到對上FNC的比賽有做哪些準備工作？Tabe表示，HKA的戰術準備主要以下路為核心，因為他認為對方AD選手Rekkles打不過Unified，從前兩局都可以看得出來，第一局也很順利完成推塔、第二局也抓到人，「但如果把打野資源投入到下路，我們的上中兩路就會比較難打，對面的Caps也確實比我們的中路東山要強」。

教練也在賽後訪問一一向選手安慰。（取自LOL Esports flickr）

首局自家打野「阿貴」GodKwai在對方B/P針對的情況下選出伊澤瑞爾，Tabe回應，伊澤瑞爾打野的優勢在於Gank很強，因為輸出高，但是劣勢是當前META打野都是坦克，所以如果用伊澤瑞爾的話，自己隊伍的輔助就一定要拿坦克，但若是如此，輔助就沒有「熾灼魔器」，後期AD輸出會更加無力。

談到自己2013年在LPL戰隊皇族時先是贏下FNC之後進入決賽，這次再度與FNC相遇，回到這個賽場上，有沒有什麼感觸？Tabe指出，電競是不能提自己以前有多厲害，已經是四年前的事了，但我看到FNC上路選手sOAZ仿佛就看到自己，對方這麼大年紀了還在打，身手卻沒有下滑還一直在變強。

「當時我們認為我們能夠贏FNC的原因是我們整體實力比他們強太多了，就像現在反過來了一樣」。

Tabe在現場也一一向自家隊員喊話，先是對中路選手「東山」M1ssion，今（28）天是他的生日，但被橫掃對東山來說應該是最不好的生日禮物，但他認為東山在台港澳是前三中路，但世界賽場上可能連前20都排不上，但他覺得這反而對東山來說是最好的禮物，經歷這次的洗禮，東山就會發現自己有多麼的不夠強，更加認真去看待自己的位置，「也希望他可以多彌補自己英雄池上的問題」。

第二是對替補打野Gemini，Tabe表示，雖然第三局臨時換上場，他也把隊伍帶到一個高的高度，一上場就拿到史瓦妮，現在還很年輕，繼續努力。

接著是本次賽事表現起伏很大的打野選手「阿貴」GodKwai，Tabe說，讓他一直上場並不是因為兩人都是香港人，也不是因為HKA是一支香港隊伍，而是認為阿貴的發揮比Gemini更加穩定，不會出現膨脹情況，「阿貴一直都很優秀，繼續加油」。

然後是AD選手Unified，Tabe相信打完這次世界賽後一定會有很多隊伍來挖角他，因為實在是打得太好了，而且也才17歲，所以要好好加油，前途無限光明，「我覺得你未來會是世界前五的ADC，絕對能，超厲害」。

雖然HKA三連敗給FNC無緣16強，但Tabe認為Unified未來會成為世界前五名ADC。（取自LOL Esports flickr）

最後是輔助選手Kaiwing，Tabe表示，「操作沒用的，關鍵還是指揮，我們輸FB輸的是指揮，輸FNC輸的是中野和指揮。我也希望你能夠多提升一下自己的指揮。」

Tabe也對支持HKA的觀眾說聲抱歉，因為他自己的期望值非常高，認為HKA可以打進16強，實力也夠打敗FB，最後的結果卻是沒有打贏，接著遇到FNC，他們自己也明白實力是打不過對方的，「但無論如何我為現在的成績說聲對不起，我們應該做得更好，贏下入圍賽四場比賽，連加賽也要贏」。

做為從LPL賽區出生的一份子，Tabe也對LPL有著深厚感情，「我希望LPL觀眾能夠支持WE、RNG和EDG三支戰隊，其中要多為小狗加油，我希望明年能夠再一次進入全球總決賽」。

談到明年的打算，Tabe表示，「我個人雖然是在LMS，但是我還是很希望能夠回到LPL貢獻一份力。也希望能夠拿一次世界冠軍吧。雖然聽起來不太可能，但是希望這個夢想有一天能夠實現。」