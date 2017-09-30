2017 台北世大運

HBL》男子組資格賽30隊亂鬥 拚8張預賽門票

2017/09/30 16:09

〔記者林岳甫／綜合報導〕106學年HBL高中籃球男、女甲級資格賽將在10月14日於苗栗巨蛋點燃戰火，本屆更有多達30支高中男籃隊伍前來競逐8張預賽門票，今日也確定首輪資格賽分組名單。

上屆男子組資格賽共有22隊前來報名，今年更一舉暴漲至30隊，新屋高中、立人高中、永平高中、穀保家商、民生家商、陽明高中、崑山高中與北科附中都是本屆新面孔，最終也只有8隊能夠取得16強預賽席次。

首輪把30支隊伍分為8組，A、B的3隊確定晉級次輪，而其餘6組則有4隊，敬陪末座的隊伍將提前出局；首輪分組冠軍將獲得次輪種子資格，而分組2、3名隊伍將抽籤重新打散，最終將進行單循環賽事，產生8支晉級預賽隊伍。

C組更是死亡之組，后綜高中、三重商工、屏東高中與新榮高中都是傳統籃球名校，最終將會有一隊提前與出局，誰能脫穎而出都說不定。

女子組較為單純，A組為金甌女中、東泰高中與永平高中，安樂高中、陽明高中、忠明高中、治平高中處在B組，分組冠軍將先拿到12強預賽門票，分組2、3名隊伍將進行外卡賽，搶拚剩餘2張門票。

106學年 HBL男子甲級資格賽分組名單

A組

B組

C組

D組

E組

F組

G組

H組

強恕高中

青年高中

后綜高中

光復高中

三民家商

同德家商

宜蘭高中

基隆商工

新屋高中

成功高中

三重商工

永平高中

民生家商

莊敬工家

漢英高中

崑山高中

立人高中

開南商工

屏東高中

穀保家商

木柵高工

花蓮體中

光啟高中

北科附中

 

 

新榮高中

中華中學

陽明高中

苗栗高中

治平高中

和平高中

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