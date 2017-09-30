HBL》男子組資格賽30隊亂鬥 拚8張預賽門票

〔記者林岳甫／綜合報導〕106學年HBL高中籃球男、女甲級資格賽將在10月14日於苗栗巨蛋點燃戰火，本屆更有多達30支高中男籃隊伍前來競逐8張預賽門票，今日也確定首輪資格賽分組名單。

上屆男子組資格賽共有22隊前來報名，今年更一舉暴漲至30隊，新屋高中、立人高中、永平高中、穀保家商、民生家商、陽明高中、崑山高中與北科附中都是本屆新面孔，最終也只有8隊能夠取得16強預賽席次。

首輪把30支隊伍分為8組，A、B的3隊確定晉級次輪，而其餘6組則有4隊，敬陪末座的隊伍將提前出局；首輪分組冠軍將獲得次輪種子資格，而分組2、3名隊伍將抽籤重新打散，最終將進行單循環賽事，產生8支晉級預賽隊伍。

C組更是死亡之組，后綜高中、三重商工、屏東高中與新榮高中都是傳統籃球名校，最終將會有一隊提前與出局，誰能脫穎而出都說不定。

女子組較為單純，A組為金甌女中、東泰高中與永平高中，安樂高中、陽明高中、忠明高中、治平高中處在B組，分組冠軍將先拿到12強預賽門票，分組2、3名隊伍將進行外卡賽，搶拚剩餘2張門票。