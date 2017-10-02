女足》「中場發電機」藍昱絜破門 中山工商全國賽奪金

中山工商女足隊摘下全國青年盃足球錦標賽后冠。（記者洪臣宏攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中山工商女子足球隊參加2017全國青年盃足球錦標賽，終場前趁著對手禁區致命犯規，由「中場發電機」藍昱絜踢進12碼球，贏到后冠。

今年青年盃女足賽有中山工商、花蓮體中、醒吾高中及永慶高中四隊角逐，中山工商在103年奪冠後，去年原有大好機會，但因人數少、傷兵多，前3隊積分相同，比正負球數時，花蓮體中勝出。

教練鞠欣馨表示，今年捲土重來除加強技巧訓練，也強化團隊默契和心理素質，把冠軍當成唯一目標，先後以6比0、4比0，氣走醒吾高中和永慶高中。

中山工商與花蓮體中決賽狹路相逢，鞠欣馨表示，一開賽對手即採守勢為主，上半場兩隊都沒得分，下半場還是屢攻不下，直到終場前2分鐘，對手守門員在禁區犯規，罰踢12碼球，中山派出藍昱絜主踢，果然踢破球門打破僵局，最後就以3場1分未失、全勝戰績贏得后冠。

奪冠最大功臣的藍昱絜，曾是U-18代表隊，7月才動完拇指外翻手術，休養不到1個月就投入訓練，但她仍咬牙苦撐完成任務；守門員陳巧倫也曾是U-16及U-18代表隊守門員，今年未讓對手越雷池一步，她在高一曾遇撞牆期，想轉往餐飲發展，後在各方勸說下留隊。