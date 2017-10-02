大聯盟場均時間4年來最長 中職也可望「破紀錄」

大聯盟本季場均3小時5分鐘，圖為5月7日「基熊」6小時5分鐘跨日18局大戰。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟例行賽結束，平均一場9局比賽耗時3小時5分11秒，相較去年球季上升4分半，也是近4年實施輔助判決後的新高。

大聯盟在2014年開始採用重播輔助判決，該年度場均耗時3小時2分，2015年縮短至2小時56分。為掌握比賽時間，大聯盟針對季後賽提出3項變革，包括限制捕手每局只能對同一個投手上丘一次，投手每一球得在20秒內出手，以及好球帶範圍限在膝蓋下方至臀部，但不被球員工會接受。

此外，官方今天還公布了幾項數據，今年1395次挑戰中，有660次（47.31%）改判，總共318次（22.8%）維持原判，401次（28.7%）因無法判斷而維持原判，此外，有11次用在規則檢視，5次紀錄保存。而先前3個球季在改判的比例則為2016年的50.4%、2015年48.9%和2014年47.29%。

無獨有偶，中職的比賽時間也在今年突破新高，雖然季初為了縮短比賽時間，擬定了每半局換場限時2分鐘、中場休息6分鐘、局中換投2分鐘內完成熱身等規定，球場也都有計時器實行，然而本季場均耗時3小時29分，已超越去年「紀錄」3小時27分。

8月8日獅猿戰正規9局耗時5小時整，寫下中職最久9局未中斷最長紀錄。（資料照，記者林正堃攝）